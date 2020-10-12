12 Октября 2020
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Общество За рубежом
Антониу Гутерриш (2018) | Фото: Anadolu Agency

Генсек ООН: XXI век может стать последним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что потепление климата угрожает самому существованию человеческой цивилизации. И XXI век может оказаться последним веком для человечества. Об этом сообщает официальный сайт ООН.
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Гутерриш отметил, что необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Но в настоящее время эта задача не выполняется. Одной из причин он назвал зависимость от ископаемого топлива. Будто бы из-за этого и происходят природные катастрофы, а миллиарды людей страдают.

При этом он признал, что за последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира пришлось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50% - всего 7%.

Гутерриш призвал все страны принять план действий, который включает деиндустриализацию, прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива, учет климатических рисков при принятии решений.

Как писало Накануне.RU, ратификация Россией Парижского соглашения по ограничению выбросов углеводородов может обернуться большим налогом на экспорт сырья в ЕС. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин назвал климатическую повестку Запада цинизмом и лицемерием, так как Европа не отказалась от производства, а просто переместила его в другие страны. Но развивающиеся страны призывает уничтожить свою промышленность.

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Генсек ООН: XXI век может стать последним

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Теги: ООН, климат, глобальное потепление



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