Генсек ООН: XXI век может стать последним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что потепление климата угрожает самому существованию человеческой цивилизации. И XXI век может оказаться последним веком для человечества. Об этом сообщает официальный сайт ООН.

Гутерриш отметил, что необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Но в настоящее время эта задача не выполняется. Одной из причин он назвал зависимость от ископаемого топлива. Будто бы из-за этого и происходят природные катастрофы, а миллиарды людей страдают.

При этом он признал, что за последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира пришлось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50% - всего 7%.

Гутерриш призвал все страны принять план действий, который включает деиндустриализацию , прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива, учет климатических рисков при принятии решений.

Как писало Накануне.RU, ратификация Россией Парижского соглашения по ограничению выбросов углеводородов может обернуться большим налогом на экспорт сырья в ЕС. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин назвал климатическую повестку Запада цинизмом и лицемерием, так как Европа не отказалась от производства, а просто переместила его в другие страны. Но развивающиеся страны призывает уничтожить свою промышленность.