Роспотребнадзор признал, что школу "Горки" могли отремонтировать, не закрывая

Роспотребнадзор признал, что основанную Владимиром Лениным подмосковную школу "Горки" могли отремонтировать, не прекращая образовательную деятельность: рассматривалась возможность поэтапного проведения работ с поочередным использованием зданий учреждения. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора по Московской области на обращение активиста, выступающего за восстановление работы старейшей школы, передает корреспондент Накануне.RU.

В ответе на обращение активиста Дмитрия Маркова заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина упоминает ставшее поводом для закрытия школы "Горки" письмо о материально-техническом состоянии учреждения, в котором были перечислены нарушенные пункты санитарных правил.

"Для устранения выявленных в ходе плановой и внеплановых проверок нарушений в предписаниях были установлены определенные временные сроки, с и.о. директора Соловьевой, рассматривалась также возможность поэтапного проведения ремонтных работ с поочередным использованием зданий школы, поэтому на момент проведения плановой и внеплановых проверок выявленные нарушения не рассматривались как непосредственная угроза жизни и здоровью, и не требовали незамедлительного приостановления образовательной деятельности, оснований для обращения в суд не было", - говорится в ответе Роспотребнадзора, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Сейчас в школе "Горки" проводятся "подготовительные работы к капитальному ремонту", сказано в письме Марины Костиной.

Напомним, в октябре 2018 г. Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

С момента закрытия школы прошло девять месяцев, а обещанный ремонт до сих пор не начат, сообщают очевидцы. Школу обнесли забором.