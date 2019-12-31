17 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Артур Аршалуйсович Хачатрян, врио главы ГУ МЧС по Тюменской области (2019) | Фото: 72.mchs.gov.ru

В Тюмени представили нового начальника ГУ МЧС. Первым делом он обратился к жителям

В Тюмень прибыл новый глава ГУ МЧС по региону Артур Хачатрян, его представили сотрудникам областного главка 30 декабря. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Врио заместителя главы МЧС РФ Анатолий Супруновский охарактеризовал нового руководителя, как опытного специалиста и достойного офицера.

Артур Хачатрян, полковник внутренней службы, родился 23 января 1977 г. в Мурманске. До нового назначения занимал должность заместителя начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) МЧС РФ по Мурманской области.

Отметим, что 31 декабря появилось обращение Хачатряна к жителям Тюменской области. В нем он отметил, что "в уходящем году пожарные и спасатели сделали все, чтобы чрезвычайные ситуации обходили стороной, а их последствия были минимальны". При этом он призвал тюменцев "верить в себя, в свои силы и воплощать в жизнь свои идеи".

Предыдущий руководитель ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста. Указ по нему был подписан 28 декабря.

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В Тюмени представили нового начальника ГУ МЧС. Первым делом он обратился к жителям

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Теги: Артур Хачатрян, МЧС



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