В Курганской области установили тариф на услуги по вывозу мусора

Сегодня в Курганской области было принято решение об установлении тарифа на услуги регионального оператора по вывозу мусора, которым стала компания "Чистый город", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Плата за вывоз мусора будет взиматься теперь не с квадратного метра, а с человека. Для оплаты жители региона получат отдельную квитанцию.

"Экономически обоснованный тариф для регионального оператора устанавливается за кубометр – 561 рубль 77 копеек, за тонну – 3555 рублей 51 копейка. С учетом нормы накопления плата для жителей города Кургана плата составит 88 рублей 95 копеек, для жителей сельской местности – 79 рублей 58 копеек. Данное тарифное решение вступает в силу с 1 января 2020 года", - заявила на брифинге директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.

Стоит добавить, что региональный оператор просил о более высоком тарифе - 96 рублей для горожан и 89 рублей для сельчан. Но оператор не смог предоставить документы, которые бы подтверждали необходимость такого размера тарифа, потому ему было отказано.

Напомним, власти Курганской области приняли беспрецедентное решение: впервые тарифы на коммунальные услуги не вырастут, а снизятся. Новая система платежей вступает в силу с 1 января 2020 года.