В Москве мужчина получил три огнестрельных ранения около фитнес-клуба

Неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке Москвы, есть пострадавший.

Инцидент произошел около фитнес-клуба на улице Братиславской днем 19 декабря. Напомним, в тот же день была совершена атака на силовиков у здания ФСБ на Большой Лубянке.

29-летний мужчина с тремя огнестрельными ранениями доставлен в больницу. Как сообщает Regnum, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Напомним, нападение у здания ФСБ на Большой Лубянке произошло 19 декабря около 18 часов. У мужчины, атаковавшего силовиков, было автоматическое огнестрельное оружие. Нападавший был убит ответным огнем представителей спецслужб.