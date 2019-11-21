Жители России выстроились за справками для водителей

В нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медицинских осмотров.

Это случилось после того, как появилась информация о возможном подорожании справок для автомобилистов. Так, в Воронеже несколько десятков человек выстроились в очередь к наркологическому диспансеру.

Также очереди наблюдаются в Оренбургской области и в Ярославле.

Как ожидается, медсправка обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители подорожает в несколько раз, сообщает РИА "Новости".

Ранее МВД и Минздрав разработали законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.

Согласно поправкам, в случае выявления у водителей противопоказаний к управлению автомобилем, они будут обязаны пройти внеочередные медицинские освидетельствования. Сделать это нужно будет в течение одного месяца.