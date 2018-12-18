18 Декабря 2018
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Украинский премьер прокомментировал слова Лаврова о предстоящей провокации у Крыма

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке Киевом провокации на границе с Крымом.

Гройсман уверяет, что Украина никогда и нигде не создавала никаких прецедентов для провокаций. "То, что произошло в Азовском море, — это абсолютно грубое нападение сил России под их государственным флагом против нашего суверенного государства, нашего флота и против украинских моряков", — отметил он, сообщает RT.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о подготовке Киевом провокации, которая должна произойти в декабре на границе с Крымом. По словам министра, эта провокация обсуждается украинским президентом Петром Порошенко "с западными кураторами".

Лавров подчеркнул, что украинская сторона "получит ответ - мало не покажется". "Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы", - заверил он.

О готовящейся провокации сообщал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его данным, ВСУ сформировала ударную наступательную группировку общей численностью более 12 тысяч человек, включающая танки, РСЗО,более сотни орудий и минометов. После наступления армейских частей, нацисты должны провести "зачистку" захваченных населенных пунктов.

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Украинский премьер прокомментировал слова Лаврова о предстоящей провокации у Крыма

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Теги: Крым, Украина, провокация



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