Порошенко готовит провокацию на границе с Крымом перед Новым годом, - Лавров

Украина готовит на последнюю декаду декабря вооруженную провокацию на границе с Крымом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил министр в интервью "Комсомольской правде", эта провокация обсуждается украинским президентом Петром Порошенко "с западными кураторами".

Лавров подчеркнул, что украинская сторона "получит ответ - мало не покажется". "Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы", - заверил он.

Ранее в МИД РФ подтвердили подготовку украинского наступления на мариупольском направлении. По словам Марии Захаровой, оно готовится с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией.

О готовящейся провокации сообщал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его данным, ВСУ сформировала ударную наступательную группировку общей численностью более 12 тысяч человек, включающая танки, РСЗО,более сотни орудий и минометов. После наступления армейских частей, нацисты должны провести "зачистку" захваченных населенных пунктов.