Главный судебный пристав Омской области попался на крупной взятке

27 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Сибирский ФО В России

Главный судебный пристав Омской области попался на крупной взятке

Против главного судебного пристава Омской области Владимира Витрука возбуждено уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, его подозревают в получении взятки в крупном размере.

Как удалось выяснить следователям, в феврале этого года Витрук получил просьбу от своего знакомого снять наложенный судебными приставами арест на автомобиль "Тойота Ленд Крузер", принадлежащий должнику. По данным СКР, Витрук через посредника потребовал за решение вопроса 300 тыс. руб.

После этого, по указанию руководителя, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о смене ответственного хранителя, и изъятая иномарка была передан должнику. По версии следствия, на следующий день на своем рабочем месте Витрук в качестве взятки получил ранее оговоренную сумму. В дальнейшем он потратил деньги по своему усмотрению.

главный судебный пристав Омской области Владимир Витрук(2018)|Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области

Владимир Витрук

Как добавили в ведомстве, дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области. Сейчас решается вопрос об избрании Владимиру Витруку меры пресечения в виде заключения под стражу.

Витрук был назначен главным судебным приставом Омской области в июле 2016 года. В УФССП ситуацию пока никак не прокомментировали.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Главный судебный пристав Омской области попался на крупной взятке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пристав, взятка, Омск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1624

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети