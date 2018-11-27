Главный судебный пристав Омской области попался на крупной взятке

Против главного судебного пристава Омской области Владимира Витрука возбуждено уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, его подозревают в получении взятки в крупном размере.

Как удалось выяснить следователям, в феврале этого года Витрук получил просьбу от своего знакомого снять наложенный судебными приставами арест на автомобиль "Тойота Ленд Крузер", принадлежащий должнику. По данным СКР, Витрук через посредника потребовал за решение вопроса 300 тыс. руб.

После этого, по указанию руководителя, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о смене ответственного хранителя, и изъятая иномарка была передан должнику. По версии следствия, на следующий день на своем рабочем месте Витрук в качестве взятки получил ранее оговоренную сумму. В дальнейшем он потратил деньги по своему усмотрению.

Владимир Витрук

Как добавили в ведомстве, дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области. Сейчас решается вопрос об избрании Владимиру Витруку меры пресечения в виде заключения под стражу.

Витрук был назначен главным судебным приставом Омской области в июле 2016 года. В УФССП ситуацию пока никак не прокомментировали.