СМИ: обсуждаются сроки визита Ким Чен Ын в Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетит Россию.

Как сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, дата визита пока не известна. По его словам, сейчас Москва и Пхеньян согласовывают сроки, даты и детали визита, а также идут консультации.

Как отметил сенатор, Россия последовательно выступает за решение проблем Корейского полуострова политическим путем, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться до конца года, говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

А президент РФ Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с главой КНДР.