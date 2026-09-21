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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Молдавии задержали блогера Некоглая и его жену по подозрению в наркоторговле

В Молдавии силовики задержали блогера Николая Лебедева (он же Некоглай) и его супругу - их подозревают в обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил портал "Известия" со ссылкой на PulsMedia.

Сотрудники IP Botanica вместе с коллегами из INI провели обыск в доме блогера на улице Германа Пынтеа в коммуне Стэучени. Правоохранители считают, что Лебедев использовал жилье как притон для сделок с наркотиками.

По данным источников, блогер заманивал к себе подростков - они следили за его аккаунтом, а потом получали приглашения приехать в гости. При задержании Лебедев сопротивлялся полицейским, а его жена пыталась сбежать, но ее быстро поймали.

Во время обыска силовики нашли два пакета с веществами, похожими на наркотики, электронные весы и другие предметы для фасовки. Сначала пару держали под стражей 72 часа, а затем суд выдал ордер на арест - супругов отправили в тюрьму N 13 на 30 суток.

Если вину докажут, Некоглаю и его жене грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Кроме того, суд может запретить им занимать некоторые должности или вести отдельные виды деятельности - на срок от 2 до 5 лет.

Ранее бьюти‑блогер из Екатеринбурга Рада Русских опубликовала в соцсетях сатанинские символы, которые расценили как экстремистскую символику.

Теги: блогер, наркотики, торговля


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