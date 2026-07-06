Отцу Блиновской вернули недвижимость в Москве, изъятую судом

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение нижестоящей инстанции, которая признала право собственности блогера Елены Блиновской на ряд объектов недвижимости, принадлежавших ее отцу Олегу Останину. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об апартаментах в 4-м Верхне-Михайловском проезде и кладовке и машиноместе в ЖК "Донской Олимп" в Москве.

По данным Shot, стоимость недвижимости – около 50 млн рублей. В марте Арбитражный суд постановил выставить ее на торги, признав, что «королева марафонов» фиктивно переписала имущество на отца, чтобы скрыть от налоговой. Сам Останин неоднократно в суде пытался доказать, что заработал на недвижимость сам, а его доход за несколько лет превысил 500 миллионов рублей, пишет телеграм-канал.

В прошлом году сообщалось, что у матери и брата Елены Блиновской обнаружили дорогую недвижимость и миллионные суммы на счетах, которые не сопоставимы с их доходами.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.