В Пермском крае от воды освободились 11 жилых домов, 11 приусадебных участков в деревне Бикбай

В Пермском крае от воды освободились 11 жилых домов, 11 приусадебных участков в деревне Бикбай Октябрьского муниципального округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

В зоне подтопления остаются три приусадебных участка в двух населенных пунктах: два приусадебных участка в деревне Салаваты и один приусадебный участок в деревне Чайка Уинского муниципального округа.

Пострадавших нет. На месте работают силы и средства РСЧС региона.

В МЧС также опубликовали экстренное предупреждение. В ближайшее время и вечером местами в Пермском крае ожидается сильный ливень (30 мм/1ч), крупный град (20 мм и более), шквалистое усиление ветра 20 – 25 м/с.

Прикамцам рекомендовано избегать нахождения рядом с линиями электропередач, при авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности, водителям - соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Также следует воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении. Отключить питание электрических приборов, закрыть форточки в окнах.