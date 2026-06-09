В СК объяснили, зачем на месте поисков Усольцевых установили блокпост

На месте поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае установили блокпост. Это сделали для того, чтобы исключить доступ посторонних лиц.

"Это дало возможность специалистам спокойно проводить поиски", – сообщили ТАСС в управление СК РФ по региону.

4 июня следствие возобновило масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре прошлого года. В операции участвуют около 80 человек, задействованы беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мото- и криминалистическую техника.

Напомним, 28 сентября 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась.

12 октября поиск семьи Усольцевых в активной форме был завершен. Основная версия следствия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле. При этом высказывались версии о тайном побеге предпринимателя с его женой и дочерью за границу.