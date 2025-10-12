В Красноярском крае спасатели в поисках семьи Усольцевых обследовали 15-метровую пещеру

В Партизанском районе продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых, сообщили Накануне.RU в профессиональном аварийно-спасательном формировании Красноярского края.

11 октября краевые спасатели обследовали труднодоступные участки: 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка. Также работники краевого учреждения "Спасатель" сопровождали полицию во время поиска телефонного сигнала и обеспечивали работу беспилотника отряда "ЛизаАлерт".

Пока поиски результатов не дали.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что основная версия — несчастный случай. Шансы найти пропавших живыми оцениваются как минимальные.

Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле.