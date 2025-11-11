По делу об исчезновении семьи Усольцевых допросили более 60 свидетелей

Следователи допросили более 60 свидетелей по уголовному делу об исчезновении семьи Усольцевых в тайге в Красноярском крае.

Речь идет о людях, которые были в момент пропажи семьи в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Также были допрошены родственники и близкий круг общения Усольцевых, передает ТАСС.

Напомним, 28 сентября Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали.

12 октября поиск семьи Усольцевых в активной форме был завершен. Основная версия следствия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле. При этом больше чем за месяц поисков не было найдено никаких следов.