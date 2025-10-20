СМИ: Волонтеры подписывали документ о неразглашении во время поисков Усольцевых в тайге

Волонтеры, которые принимали участие активных поисках семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, подписывали бумаги о неразглашении данных. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на одного из добровольцев.

На этом фоне начали распространяться слухи о том, что семью якобы могли задержать силовые структуры, якобы на месте работали спецслужбы. Кроме того, в соцсетях стала обсуждаться теория о причастности украинского беспилотника, однако эксперт отверг такое предположение.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи.

Ранее источник RT в правоохранительных органах сообщил, что основная версия — несчастный случай. Шансы найти пропавших живыми оцениваются как минимальные. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле.