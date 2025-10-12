Депутат заксобрания Красноярского края заявил о прекращении поисков пропавшей семьи

Депутат заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил о прекращении поисков семьи Усольцевых. Информация об этом опубликована в его Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня поиски семьи Усольцевых будут прекращены. Поиски будут продолжены, как только сойдет снег, по возможности и силам. Продолжать поиски сейчас - рисковать здоровьем и жизнями поисковиков. Спасибо всем, кто десять дней работал в холоде и непогоде: спасателям, волонтерам, сотрудникам полиции. Низкий поклон", - заявил он.

При этом, по данным местных СМИ, в полиции и МЧС пока не подтверждают прекращение поисков.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что основная версия — несчастный случай. Шансы найти пропавших живыми оцениваются как минимальные.

Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле.