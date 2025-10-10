Спасатели добрались до места, где был зафиксирован сигнал телефона пропавшей в походе семьи

Спасатели добрались до места, где был зафиксирован последний сигнал смартфона семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае. Об этом сообщили RT в региональном СК.

Местность, откуда шел сигнал, очень сложная: скользкие валуны, покрытые снегом, и многочисленные расщелины. Поиски в этом месте продолжаются.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что основная версия — несчастный случай. Шансы найти пропавших живыми оцениваются как минимальные.

Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле.