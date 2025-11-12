В машине пропавшей семьи Усольцевых нашли тайник с деньгами

В тайнике машины семьи Усольцевых, пропавших в тайге в Красноярском крае, нашли 600 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Деньги обнаружили "под рулем под панелью", уточнил источник. По его словам, глава семьи был бизнесменом, руководил заводом по изготовлению порошковой краски.

Как сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ, найденные в автомобиле Усольцевых деньги не наводят следствие на новые версии их исчезновения. Представитель главка заявил, что в этом нет ничего подозрительного, потому что родственники утверждают, что Усольцев часто оставлял деньги в машине.

Напомним, 28 сентября Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали.

12 октября поиск семьи Усольцевых в активной форме был завершен. Основная версия следствия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле. При этом больше чем за месяц поисков не было найдено никаких следов.