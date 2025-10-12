12 Октября 2025
Происшествия Сибирский ФО Красноярский край
Фото: Накануне.RU

Поиск семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, в активной форме завершен

Поиск семьи Усольцевых в активной форме завершен. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Красноярского края в соцсети "Вконтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Сам поиск не остановлен, переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. Постоянного штаба на месте и координатора, руководящего всеми процессами, больше не будет. Вместо этого, сформированные поисковые группы, состоящие из аттестованных специалистов, будут получать четкие, конкретные задачи от удаленного координатора. Они будут приезжать на место, выходить в свой обозначенный квадрат и выполнять задачу, действуя самостоятельно, без прямого контроля на местности. Это высокоспециализированная работа, требующая от поисковиков большого опыта и умения работать автономно.

"Самое ценное, что у нас есть, — люди, которые день за днём выходили на местность, кто работал в штабе, кто не сомкнул глаз, стараясь найти и помочь. Все они отдали максимум своих сил и возможностей. Мы от всего сердца благодарим всех неравнодушных , кто помогал в эти дни: тем, кто выходил на поиски, обеспечивал команду, распространял информацию, поддерживал словом и делом. Ваше участие — бесценно. Каждый поиск — это глубокое переживание. Уезжать с поиска, не найдя пропавших, всегда тяжело, словно оставить часть себя там, где еще живет надежда", - говорится в сообщении.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что основная версия — несчастный случай. Шансы найти пропавших живыми оцениваются как минимальные.

Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле.

Теги: спасатели, семья, поиски, красноярский край


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

