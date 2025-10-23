СК опроверг версию о побеге за границу пропавшей семьи Усольцевых

Следственный комитет не выявил признаков того, что пропавшая в тайге семья Усольцевых планировала сбежать из России. Об этом сообщила aif.ru пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По ее словам, они не совершали переводы в другие страны, не приобретали билеты. "Их счета говорят о том, что они здесь осуществляли все свои действия", - пояснила Арбузова.

У Усольцевых также не было конфликтов, которые могли бы подтолкнуть их к бегству, отметили в СК.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали.

Ранее источник RT в правоохранительных органах сообщил, что основная версия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле.