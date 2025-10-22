Волонтеры не нашли следов пропавшей семьи Усольцевых в охотничьих домиках

Семью Усольцевых, исчезнувшую в тайге в Красноярском крае, не нашли в охотничьих домиках, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, волонтеры проверили все строения охотников, а также домики под сдачу, однако нигде следов мужчины, женщины, пятилетней девочки и собаки найдено не было.

Шансов, что Усольцевым удалось выжить, почти нет. Продержаться в горах, когда температура воздуха опускается ниже -15 градусов, без укрытия невозможно.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали.

Ранее источник RT в правоохранительных органах сообщил, что основная версия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле.