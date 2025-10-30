В СК объяснили странную записку и появление Усольцева в Сети

Следователи ответили на новые вопросы об исчезновении семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом пишет aif.ru.

Так, появилась информация о якобы обнаруженной в блокноте Ирины Усольцевой записке странного содержания. Там были слова: "Чтобы уйти, надо вернуться…". Кроме того, Сергей заходил на свою страницу в социальной сети через неделю после пропажи.

Пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова объяснила, что никаких записей и подозрительных предметов в доме семьи найдено не было. А у Усольцева было два телефона, один из которых рабочий, именно на него поступают звонки. Этот телефон остался дома или у коллег, кто-то мог войти в его аккаунт, пояснила Арбузова.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали.

Ранее источник RT в правоохранительных органах сообщил, что основная версия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле.