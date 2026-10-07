Умер сотрудник ФСИН, пострадавший во время нападения арестанта на конвой

В больнице умер один из сотрудников федеральной службы исполнения наказаний, пострадавших в Кабардино-Балкарии при нападении на конвой.

Об этом сообщила пресс-служба ФСИН. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

В ночь на 3 октября в спецвагоне, следовавшем в составе поезда Владикавказ – Адлер, на станции Муртазово в Кабардино-Балкарии один из подконвойных по пути в туалет напал на сопровождающего, отобрал пистолет и открыл беспорядочную стрельбу.

Один сотрудник ФСИН погиб на месте, ещё трое были ранены. Позже была установлена личность арестанта, напавшего на конвой. Им оказался 43-летний Дмитрий Пушкарев. Ранее его экстрадировали из Грузии по делу о серии наркопреступлений.

ФСИН подчеркивает, что речь не идет о бунте заключенных и массового побега не произошло.