Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины

Выдающийся аргентинский футболист Лионель Месси завершил свою карьеру в сборной.

39-летний форвард "Интер Майами" сыграл свой прощальный матч за национальную команду в товарищеской встрече с Бенином, которая состоялась на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" в Буэнос-Айресе. Аргентина уверенную победила со счётом 3:0, а Месси отметился забитым голом и двумя результативными передачами.

Месси дебютировал в составе сборной Аргентины в августе 2005 года. В общей сложности на его счету 126 голов и 70 ассистов в 208 играх за сборную. В её составе он завоевал титул чемпионата мира 2022 года, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).