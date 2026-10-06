Песков назвал решение Литвы по отмене запрета на ЯО шагом к эскалации

Россия будет принимать все меры для обеспечения своей безопасности на фоне планов Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что создание в Литве военной базы США не будут способствовать стабильности на европейском континенте.

"Если чья-то, собственно, главной страны НАТО военная инфраструктура приближается к нашим границам, то, конечно же, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности", - заявил Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что в Литве обсуждают идею исключить из Конституции пункт, который запрещает размещать на территории страны ядерное оружие. В Москве прямозаявили: если Литва разместит у себя ядерные арсеналы, страна автоматически станет потенциальной целью для российского ядерного оружия. Заявление прозвучало на фоне споров о безопасности в Европе и расширении военной инфраструктуры НАТО рядом с российскими границами.