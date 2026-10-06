Сенатором от Тюменской области станет Дмитрий Горицкий

В Тюменской области на заседании президиума политсовета Тюменского реготделения партии "Единая Россия" было принято решение о назначении сенатора, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU

Тюменская областная дума восьмого созыва на своём первом заседании доверила Дмитрию Горицкому представлять региональное законодательное собрание в Совете Федерации РФ. В связи с этим его депутатские полномочия были досрочно прекращены.

"В соответствии с действующим законодательством на заседании президиума политсовета мы приняли решение передать мандат депутата Тюменской областной думы Эдуарду Омарову. Он состоял в списке "Единой России", за который проголосовали избиратели. Уверен, Эдуард Закирович будет достойно представлять интересы избирателей", - прокомментировал губернатор.