Нейросеть Сбербанка дописала второй том "Мертвых душ"

Сбербанк представил второй том "Мертвых душ" Николая Гоголя - его дописала нейросеть GigaChat. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Над продолжением романа "Мертвые души. Второй том. Возрождение" больше года трудилась команда Сбера: IT-специалисты, историки, литературоведы, лингвисты и инженеры. Для обучения модели использовали все сочинения Гоголя, его письма, черновики и записные книжки, а также книги современников писателя и библейские тексты.

Каждый фрагмент книги проверили по 11 параметрам - оценивали лексику, построение предложений, гротеск, диалоги и образ рассказчика. Отдельно проверяли, насколько текст получился оригинальным.

В банке подчеркивают: это ненастоящий текст Гоголя, но история следует законам его стиля. Такой результат получился благодаря совместной работе людей и искусственного интеллекта.

Книгу уже можно купить в интернет-магазинах "Читай-город" и "Буквоед". В ближайшие дни издание появится на маркетплейсах и в Московском доме книги.