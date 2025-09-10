SHOT: Блиновская может выйти на свободу до конца года

Блогер Елена Блиновская может выйти на свободу до конца года, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, ее защита пытается провернуть схему, по которой она получит шанс на УДО в ближайшие месяцы.

Приговор "королеве марафонов" до сих пор не вступил в силу — с момента его оглашения было пять попыток апелляционной жалобы. Блиновская по-прежнему находится в СИЗО. Защита намеревается продлить ее нахождение в следственном изоляторе и избежать этапирования в колонию. Для этого ей нужно найти место в хозотряде и оставить исполнительницу желаний отбывать срок в СИЗО, где осужденные выполняют различные хозяйственные работы. За это они получают стаж и зарплату, а главное, существенно сокращают срок. Чтобы провернуть схему, нужно согласие осужденного и решение начальника СИЗО, пишет SHOT. Тогда уже к концу года Блиновская сможет рассчитывать на УДО.

Ранее Блиновская признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. В марте суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима и штрафу.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. Ей вменили уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.