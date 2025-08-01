Путин освободил трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку

Глава государства Владимир Путин подписал закон, освобождающий от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.

Они будут освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории РФ и основ законодательства. Это позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

Также законом предусматривается увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда, сообщает РИА "Новости".

Ранее правительству предложили брать налог с мигрантов на их образование.