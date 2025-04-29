Mash: У брата и матери Блиновской нашли миллионы рублей и дорогую недвижимость

У матери и брата блогера Елены Блиновской обнаружили дорогую недвижимость и миллионные суммы на счетах, которые не сопоставимы с их доходами, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, брат Блиновской Александр Останин владеет девятью помещениями в Москве, из которых два принадлежат ему наполовину. У него также есть три парковочных места, одно — в доле. Мать Блиновской Нина Останина является собственницей трех помещений в Москве и одного — в Ярославле. Также Mash утверждает, что на счетах родственников "королевы марафонов" хранятся 20 тысяч долларов и 3 млн рублей.

Суд требует вернуть средства на счета Блиновской, признав ее законной владелицей имущества семьи.

В феврале суд принял решение арестовать имущество "королевы марафонов". Сообщалось, что арбитражный суд Москвы запросил информацию о ее близких родственниках (родителях, детях и других) и имеющемся у них имуществе.

Ранее Блиновская признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. В марте суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима и штрафу.