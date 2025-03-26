Блиновская обжаловала приговор

Защитники "королевы марафонов" Елены Блиновской обжаловала приговор. Ранее она получила пять лет.

"В суд поступила апелляционная жалоба Блиновской на её обвинительный приговор. Она будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде", - сообщили ТАСС в Савёловском суде Москвы, который рассматривал её дело.

В феврале суд принял решение арестовать имущество "королевы марафонов". Ранее Блиновская признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. В итоге она наказана пятью годами колонии общего режима, со штрафом.