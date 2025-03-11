На счету погибших в Соликамске пожарных - десятки спасенных жизней

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов выразили соболезнования родным и близким погибших пожарных, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла накануне. Спасатели зашли в горящий дом на поиски людей, в здании обрушилась кровля и огнеборцы остались под завалами.

Погибшие сотрудники МЧС - Александр Царамов и Евгений Некрасов.

"Александр и Евгений проявили настоящее мужество. Получили от очевидцев сигнал, что в доме могли остаться люди. Сразу начали проверять и оказались заблокированы из-за обрушения кровли. На счету подвигов наших земляков сотни ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней", - говорится в сообщении губернатора.

Александр Русанов пообещал оказать необходимую помощь семьям пострадавших.

"От лица всех соликамцев приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время развернут пункт временного пребывания для жителей сгоревшего дома. Нуждающимся будет предоставлено маневренное жилье. Семьям, пострадавшим от пожара, будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении мэра.

Напомним, в городе загорелся одноэтажный деревянно-рубленый дом на ул. Толстого. Участие в тушении приняли 43 специалиста и 19 единиц техники, от МЧС - 29 человек личного состава и 11 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило в 14.16. Площадь пожара составила 170 кв. метров, происходило горение крыши по всей площади одноэтажного жилого дома.

Сообщалось, что в здании могут находиться люди. Сотрудники МЧС России вели поиски жителей. Во время работ по ликвидации пожара произошло обрушение кровли. Огнеборцы МЧС России оказались под завалами. Из проживающих в доме - никто не погиб. В 16.56 МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения.

По факту пожара прокуратура Пермского края проводит проверку. Ведомство контролирует установление обстоятельств, причин и условий пожара в жилом доме. Соликамский городской прокурор Антон Павлович на месте происшествия координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства гибели сотрудников МЧС устанавливают также следователи.