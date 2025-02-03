Блиновской отказано в снижении задолженности по налогам

Верховный суд России отказал блогеру Елене Блиновской в возврате в Арбитражный суд Москвы ее иска к инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС). Речь в документе шла о снижении налогов, пени и штрафа.

"Отказать индивидуальному предпринимателю Блиновской Елене Олеговне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - говорится в решении, опубликованном в карточке дела.

Напомним, сегодня стало известно, что Блиновская признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. На уточняющий вопрос об отношении к обвинению в неправомерном обороте средств платежей, Блиновская заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.

В августе в Арбитражном суде Москвы во время рассмотрения вопроса о банкротстве Блиновской выяснилось, что денег, вырученных от продажи ее имущества, хватит, чтобы закрыть долг по уголовному делу. Сообщалось, что он составляет 918 млн рублей, общая сумма долга с учетом штрафа и пени - около 1,2 млрд руб.