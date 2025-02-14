Mash: Стоимость арестованного имущества Блиновских оценивается минимум в миллиард рублей

Общая стоимость арестованного имущества Елены и Алексея Блиновских оценивается в минимум миллиард рублей, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, речь идет о квартирах, домах, автомобилях и более 50 земельных участках по всей России. В частности, Блиновские основательно вложились в активы в Крыму. Только их рыночная стоимость составляет больше 300 млн, утверждает Mash.

Кроме того, в списке – квартиры в элитном ЖК в Москве, земля в Подмосковье, недвижимость в Ярославле и Адыгее, а также "Бентли Континенталь" (44 млн) и "Ламборгини Урус" (62 млн).

Все имущество Блиновских требуют забрать в счет государства. Кроме того, у них конфискуют банковские счета.

Накануне стало известно, что благодаря распродаже имущества налоговая требует с Блиновской 587 млн рублей вместо изначальных 918 млн.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. 1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов". Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.

Ранее "королева марафонов" признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. На уточняющий вопрос об отношении к обвинению в неправомерном обороте средств платежей, она заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.