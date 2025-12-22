Путин – Рахмону: Виновные в нападении на школу в Одинцово будут наказаны

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном высказался о нападении на школу в Одинцово, выразив соболезнования в связи со случившимся.

"Совершение терактов в отношении детей – особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объёме. Меня шокировало это преступление. Преступления подобного рода вообще выходят за грань понимания, а если такие теракты совершаются ещё в отношении детей, то это вызывает особые чувства", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Для Рахмаона то, что произошло, было неожиданностью.

"Таких преступников хватает сейчас в мире, мы в очень сложном мире живём. Но то, что происходило, уважаемый Владимир Владимирович… Сами сейчас [работаем над тем], чтобы [проводилось] тщательное со стороны наших правоохранительных органов расследование. И виновные должны быть наказаны – надеюсь, что это будет на Вашем контроле", - сказал президент Таджикистана.

Утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в поселке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Убитым оказался мальчик из семьи таджиков. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. В учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации, а перед нападением задавал ученикам вопрос "какой ты национальности?".

Подросток уже признал вину в убийстве. Мог ли его кто-то сподвигнуть на это преступление, пока неизвестно.