17 Декабря 2025
Происшествия За рубежом Московская область
Фото: Накануне.RU

Таджикистан потребовал от России расследовать смерть школьника в Одинцово

Посол России в Таджикистане вызван в МИД страны. Ему вручена нота с требованием незамедлительно и беспристрастно расследовать гибель в Одинцово школьника – гражданина Таджикистана.

Министерство с глубоким прискорбием выражает соболезнование семье и близким погибшего по мотивам национальной ненависти школьника, говорится в заявлении МИД республики.

Утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в посёлке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Убитым оказался мальчик из семьи таджиков. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. В учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации, а перед нападением задавал ученикам вопрос "какой ты национальности?".

Подросток признал вину.

Теги: Школа, Одинцово, Горки-2, Таджикистан


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2025 03:03 Мск После инцидента в подмосковной школе в Госдуме захотели заблокировать шутеры
Ранее 16.12.2025 20:07 Мск Уголовное дело о нападении на школу в Одинцове поставлено на контроль в центральном аппарате СК России
Ранее 16.12.2025 15:29 Мск Глава Одинцово: После нападения в школе в чатах распространяются угрозы
Ранее 16.12.2025 14:20 Мск СПЧ потребовал удалить из Telegram кадры нападения на школу в Одинцове
Ранее 16.12.2025 13:54 Мск Подросток, напавший на школу в Одинцове, признал вину
Ранее 16.12.2025 13:01 Мск СМИ: Убитый в подмосковной школе мальчик был из семьи таджиков
Ранее 16.12.2025 11:15 Мск В Подмосковье задержан напавший на школу подросток
Ранее 16.12.2025 10:55 Мск СКР подтвердил смерть ребёнка от рук напавшего на школу в Подмосковье
Ранее 16.12.2025 10:30 Мск Вооруженный школьник взял в заложники минимум одного ученика в Подмосковье
Ранее 16.12.2025 10:15 Мск В Подмосковье школьник устроил поножовщину — погиб один из учеников

