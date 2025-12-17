Таджикистан потребовал от России расследовать смерть школьника в Одинцово

Посол России в Таджикистане вызван в МИД страны. Ему вручена нота с требованием незамедлительно и беспристрастно расследовать гибель в Одинцово школьника – гражданина Таджикистана.

Министерство с глубоким прискорбием выражает соболезнование семье и близким погибшего по мотивам национальной ненависти школьника, говорится в заявлении МИД республики.

Утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в посёлке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Убитым оказался мальчик из семьи таджиков. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. В учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации, а перед нападением задавал ученикам вопрос "какой ты национальности?".

Подросток признал вину.