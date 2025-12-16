Уголовное дело о нападении на школу в Одинцове поставлено на контроль в центральном аппарате СК России

Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета РФ.

16 декабря текущего года в одном из учебных заведений Подмосковья несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате ребенок скончался, мужчина доставлен в медицинское учреждение.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В рамках расследования задержан 15-летний подросток - ученик данной школы.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к расследованию привлечены опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.

Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области представить оперативный доклад о ходе расследования, дав правовую оценку обеспечения безопасности учебного заведения, установив причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.