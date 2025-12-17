После инцидента в подмосковной школе в Госдуме захотели заблокировать шутеры

Депутат Госдумы Марина Ким выступила с инициативой ограничить в России популярные среди молодежи видеоигры, где игроки используют оружие для убийств.

По её словам, это необходимо для профилактики трагедий в учебных заведениях. Депутат заявила, что шутеры с раннего возраста моделируют поведение, связанное с убийствами.

"Аудитория таких игр молодеет, ребенок выбирает, чем убивать — секирой, ножом или топором", — подчеркнула парламентарий, призвав рассмотреть вопрос об ограничениях или блокировке подобного контента, сообщает "Абзац".

Утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в поселке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. Перед налетом подросток сделал предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, он якобы планировал теракт и мог взять устройство с собой. Сейчас здание школы обследуют на наличие взрывчатки. У школьника также, возможно, имелся тактический бронежилет, на котором написан лозунг террористической организации. А в учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации. Подросток признал вину.