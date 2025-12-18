Соседи напавшего на школу в Одинцово подростка пожаловались на травлю

Семья из Одинцово столкнулась с травлей после того, как подросток из их подъезда совершил нападение на детей в школе. Об этом пишет "Московский комсомолец".

По информации издания, один из сыновей носит такое же имя, как и подозреваемый в преступлении.

Родители рассказали, что после трагедии их дети стали получать угрозы и оскорбления. Младших членов семьи преследуют в учебных заведениях, во время прогулок, а также в соцсетях. При этом дети никогда не общались с нападавшим. Издание пишет, что к дому семьи приставили патрульную машину.

Утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в поселке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Убитым оказался мальчик из семьи таджиков. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. В учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации, а перед нападением задавал ученикам вопрос "какой ты национальности?".

Подросток уже признал вину в убийстве. Мог ли его кто-то сподвигнуть на это преступление, пока неизвестно.