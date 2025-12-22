В случае трагедий в школах "Движение первых" выгораживают?

В школах постоянно происходят какие-то инциденты, а периодически и трагедии, но при этом удивительным образом "Движение первых" (ДП) всегда оказывается ни при чем. На это обращает внимание глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Он подчеркивает, что ДП никогда не упоминают в таких ситуациях - его словно нет. Но ведь изначально было заявлено, что задачи этой организации состоят в воспитании, организации досуга подростков и формировании мировоззрения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

То же самое говорится на сайте движения - это "уникальная программа воспитания и становления личности, активного и ответственного молодёжного сообщества, которому важны уважение к традициям и культуре народов России, историческая преемственность и сопричастность с судьбой страны". К слову, в конце допущена грамматическая ошибка, так как сопричастность может быть к чему-то, а не с чем-то.

На сайте ДП указано, что сейчас в нем более 13 млн участников, то есть большинство школьников. Но где результаты?

"В былые времена, когда в советской школе случалось какое-нибудь ЧП с детьми (разумеется, не такого кровавого масштаба, как сейчас), первый спрос был именно с пионерской и комсомольской организаций. Им предстояло разбираться в причинах провала и корректировать работу. Поскольку они реально занимались "воспитанием, организацией досуга и формированием мировоззрения". Сегодня же, как видим, о двиперах никто даже не вспомнил. Но ведь они как бы были и в той самой школе в Одинцово. Но в том и дело, что почти всюду они есть лишь "как бы", - пишет Александр Иванов.

Он полагает, что огромные бюджетные средства, выделяемые на ДП, идут лишь на имитацию воспитания детей.

После недавней трагедии в подмосковной школе многие депутаты и эксперты вновь заговорили о безопасности, но также и о проблемах в воспитании детей и подростков. Называются такие причины: неконтролируемое погружение детей в соцсети, агрессия в виртуальном мире, слабая воспитательная работа в школахи и др. При этом у "Движения первых" одни успехи, а трагедии в школах - это не к ним. Профессор Иванов уверен, что это как раз зона прямой ответственности "Движения первых".

По опросу ВЦИОМ 2025 года, почти половина (45%) россиян ждет от современной школы прежде всего воспитания культурных и образованных людей. Это самый популярный ответ, который обошел даже ответ про развитие ума.