СМИ: Убитый в подмосковной школе мальчик был из семьи таджиков

Убитый в подмосковной школе четвероклассник был из семьи таджиков. Об этом "Осторожно Media" сообщили знакомые матери погибшего.

Телеграм-канал пишет, что перед нападением 15-летний подросток задавал ученикам вопрос "какой ты национальности?". Кроме того, он рассылал другим детям свой "манифест", в котором были признаки разжигания межнациональной розни.

Mash пишет, что погибший четвероклассник был сыном уборщицы школы. У него есть брат-близнец, он учится в том же классе Успенской СОШ.

Напомним, утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в поселке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. Перед налетом подросток сделал предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, он якобы планировал теракт и мог взять устройство с собой. Сейчас здание школы обследуют на наличие взрывчатки. У школьника также, возможно, имелся тактический бронежилет, на котором написан лозунг террористической организации. А в учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации.