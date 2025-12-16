СПЧ потребовал удалить из Telegram кадры нападения на школу в Одинцове

Совет по правам человека потребовал удалить из различных telegram-каналов фото- и видеокадры нападения подростка на образовательное учреждение в подмосковном Одинцове.

По мнению членов Совета, понятия этичности и гуманизма должно быть общими у всех людей, независимо от профессионального статуса. Авторы таких публикаций не задумываются, каково родным и близким убитого ребёнка видеть эти кадры.

"Мы требуем, чтобы telegram-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента", - приводит пресс-служба СПЧ заявление членов постоянной комиссии Совета по правам человека в информационной сфере.

Утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в поселке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. Перед налетом подросток сделал предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, он якобы планировал теракт и мог взять устройство с собой. Сейчас здание школы обследуют на наличие взрывчатки. У школьника также, возможно, имелся тактический бронежилет, на котором написан лозунг террористической организации. А в учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации. Подросток признал вину.