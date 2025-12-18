Мальчика, погибшего при нападении на школу в Одинцово, похоронят в Таджикистане

Тело 10-летнего мальчика, погибшего при нападении на школу в Одинцово, отправили в Таджикистан. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.

По ее словам, такое решение приняла мать мальчика. Ребенка похоронят рядом с отцом.

Ранее посол России в Таджикистане был вызван в МИД страны. Ему вручена нота с требованием незамедлительно и беспристрастно расследовать гибель в Одинцово школьника – гражданина Таджикистана.

Утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в посёлке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Убитым оказался мальчик из семьи таджиков. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. В учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации, а перед нападением задавал ученикам вопрос "какой ты национальности?".

Подросток уже признал вину в убийстве. Мог ли его кто-то сподвигнуть на это преступление, пока неизвестно.