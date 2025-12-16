Подросток, напавший на школу в Одинцове, признал вину

Подросток, напавший на школу в Одинцове, признал вину в преступлении. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области, пишет ТАСС.

"Допрос идет. По предварительным данным, вину признает", - сказала представитель ведомства Ольга Врадий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал происшествие в школе в Горках-2 "ужасной, запредельной жестокостью".

"Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось. <…> Отдельно хочу обратиться к журналистам: перед тем, как публиковать видео с места трагедии — важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи", - написал Воробьев в телеграм-канале.

Напомним, утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в поселке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. Перед налетом подросток сделал предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, он якобы планировал теракт и мог взять устройство с собой. Сейчас здание школы обследуют на наличие взрывчатки. У школьника также, возможно, имелся тактический бронежилет, на котором написан лозунг террористической организации. А в учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации.