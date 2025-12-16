В Подмосковье задержан напавший на школу подросток

Силовики сообщили о задержании подростка, напавшего на школу в Подмосковье.

В 9.00 в полицию сообщили о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Нападавший задержан, его везут в следственные органы, сообщает ГУ МВД по Московской области.

По данным Shot, нападавшего зовут Тимофей, ему 15 лет. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. Перед налётом подросток сделал предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, он якобы планировал теракт и мог взять устройство с собой. Сейчас здание школы обследуют на наличие взрывчатки. У школьника также, возможно, имелся тактический бронежилет, на котором написан лозунг террористической организации.

Канал публикует возможную хронологию событий. Утром мальчик пришёл в учебное заведение в балаклаве и футболке с девизом террористической организации. На входе подросток распылил перцовый баллончик в охранника, после чего напал на него с ножом. Потом он зашёл на территорию школы и начал бросаться на детей. Насмерть зарезал четвероклассника и сделал селфи на фоне его тела, после чего ранил ещё двоих учеников. Потом нападавший заперся в классе и взял в заложники одного школьника, приставив к нему нож. В здание ворвались силовики и задержали ученика, заложник не пострадал.

Силовикам предстоит выяснить мотивы поступка и то, каким образом подросток оказался вовлечен в деятельность экстремистской структуры.