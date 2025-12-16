Глава Одинцово: После нападения в школе в чатах распространяются угрозы

В чатах и соцсетях распространяются угрозы и неподтвержденная информация после трагедии в Успенской школе в Одинцово, сообщил глава городского округа Андрей Иванов. Чиновник попросил доверять только официальным сообщениям.

Во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия находятся на дежурстве, добавил он.

"Причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать все, чтобы подобное больше не повторилось", - написал Иванов в своем Telegram-канале.

Ранее Совет по правам человека потребовал удалить из различных telegram-каналов фото- и видеокадры нападения подростка на образовательное учреждение в подмосковном Одинцове.

Утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в поселке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. Перед налетом подросток сделал предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, он якобы планировал теракт и мог взять устройство с собой. Сейчас здание школы обследуют на наличие взрывчатки. У школьника также, возможно, имелся тактический бронежилет, на котором написан лозунг террористической организации. А в учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации. Подросток признал вину.