Новое руководство "Ура.ру" не будет оплачивать адвокатов Аллаярова

Адвокатов уже бывшего уральского редактора "Ура.ру" Дениса Аллаярова больше не будет оплачивать издание. Об этом заявил новый директор "Ура.ру" Андрей Ткаченко.

Как передает его слова 66.RU, Аллаяров больше не является их сотрудником, так как пока он находится в СИЗО, журналист не может выполнять свои обязанности, а потому и новый трудовой договор с ним подписать невозможно. По этой причине оплачивать его адвокатов равносильно оплате защиты посторонних людей.

При этом Ткаченко отметил, что Аллаяров талантливый специалист, оказавшийся "заложником обстоятельств", и не исключил, что с ним может быть заключен новый договор, если решение суда это позволит.

Напомним, что на защите журналиста стоят два адвоката: Михаил Толмачев и Анастасия Харисанова. Оба заявили, что пока никто не расторгал с ними соглашений.

Летом 2025 года в офис издания в Екатеринбурге пришли силовики с обысками, результатом чего стал арест главы уральской редакции Дениса Аллаярова. Он обвинен во взятке "за получение полицейских сводок" и помещен под арест, который был недавно продлен до апреля 2026 года. Журналиста обвиняют в даче взяток своему дяде - бывшему сотруднику полиции Андрею Карпову. Защита же заявляет, что деньги переводились не за получение сводок, а по семейным причинам.

Бывшего полицейского Андрея Карпова признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, лишение права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах сроком на три года и конфискацию 120 тыс. руб., которые в деле журналиста Дениса Аллаярова проходят как взятка. Экс-начальника угрозыска №10 также лишили специального звания — старший лейтенант полиции.

В ноябре агентство "Ура.ру" стало частью холдинга "Ридовка", после удовлетворения иска Генпрокуратуры о национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которым ранее принадлежала редакция. Затем последовало увольнение руководства агентства, под которое попали глава редколлегии издания Михаил Вьюгин, главред издания Диана Козлова, ее заместитель Антон Ольшанников и глава региональных редакций Игорь Сергеев.

Сегодня Диана Козлова сообщила, что ее восстановили в должности.