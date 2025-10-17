Дело уральского редактора Ura.RU Аллаярова рассмотрят на следующей неделе

Первое судебное заседание по делу уральского редактора Ura.RU Дениса Аллаярова состоится уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области. Уголовное дело уже находится в производстве судьи Юлии Меркуловой, рассматривать его будут в Верх-Исетском районном суде.

Напомним, что Аллаяров обвиняется по ч.3 ст. 291 УК РФ, а именно в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался его родной дядя Андрей Карпов. Деньги якобы передавались за предоставление журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что лишь выполнял свою работу.

Сейчас журналист находится в СИЗО.

Заседание запланировано на 23 октября в 14.00.